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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Aldülhamid dizisinin çekimlerine tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında ara verildi.

19.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:30

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya ve Duygu Gürcan'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerine ara verildi.

DİZİLERİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 8 bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 218 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Ölümcül virüsün 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle etkisi göstermesiyle ülkemizde önlemler had safhaya çıkarıldı. Önlemler kapsamında birçok dizinin çekimlerine de ara verildi. Savaşçı, Bir Annenin Günahı ve Hekimoğlu'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri de durduruldu.

"SAĞLIKLI ŞEKİLDE BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınından korunabilmek için gerekli önlemleri mutlaka almalıyız. Bizler de geçici olarak Payitaht Abdülhamid dizimizin çekimlerine ara veriyoruz. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir şekilde en kısa zamanda buluşmak dileğiyle" denildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitah Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
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Haberin Videosu :

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitah Abdülhamid dizisinin çekimleri koronavirüs nedeniyle durduruldu
Etiketler : Özlem Conker, Bülent İnal, Koronavirüs, Magazin

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Yorumlar (4)
ZİYAA:İdam geri gelsin...
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İDAM:Dürbünlü ben değilim la
0 0
ZİYAA:Lan dümbük dürbünlü gülme krizine girdim
0 1
İDAM:Hemen geliyorum ZİYAA abi
1 2

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