Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suruç Cumhuriyet Meydanı kapatıldı
Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
01.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:07
Gaziantep , Malatya, Şanlıurfa , Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Cumhuriyet Meydanı Kovid-19 tedbirleri kapsamında güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların kullanımına kapatıldı.
Ekipler ayrıca, ATM önlerinde sıra oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Güncel