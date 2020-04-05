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Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yüze gerçekleştirilen birçok toplantı ve etkinlik de online yapılmaya başlandı.

05.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:16
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yüze gerçekleştirilen birçok toplantı ve etkinlik de online yapılmaya başlandı.
Öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ederken, şirketler yönetim kurulu toplantılarını online yapıyor, sanatçılar da internetten konserler veriyor.
Teknoloji sayesinde toplum hem evde kalıyor hem de işlerini aksatmadan yürütüyor.
Bazı okullar öğretmenler toplantısının yanı sıra veli toplantılarını da online yapmaya başladı.
Edirne Bahçeşehir Koleji, okul müdürü Mahmut Boztürk başkanlığında veli toplantıları gerçekleştirdi.
Öğretmenler ile veliler online sohbet programlarında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel
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