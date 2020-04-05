Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yüze gerçekleştirilen birçok toplantı ve etkinlik de online yapılmaya başlandı.

05.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:20
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle yüze gerçekleştirilen birçok toplantı ve etkinlik de online yapılmaya başlandı.
Öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ederken, şirketler yönetim kurulu toplantılarını online yapıyor, sanatçılar da internetten konserler veriyor.
Teknoloji sayesinde toplum hem evde kalıyor hem de işlerini aksatmadan yürütüyor.
Bazı okullar öğretmenler toplantısının yanı sıra veli toplantılarını da online yapmaya başladı.
Edirne Bahçeşehir Koleji, okul müdürü Mahmut Boztürk başkanlığında veli toplantıları gerçekleştirdi.
Öğretmenler ile veliler online sohbet programlarında görüş alışverişinde bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar ve etkinlikler online yapılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge - Haber 17:27: ANKARA Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı - Haber 17:26: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:26: Kayseri Barosu'ndan duygulandıran paylaşım - Haber 17:25: İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber