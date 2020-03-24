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Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı

Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunduSakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

24.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:01
Polis ekiplerinin şehir merkezinde gezerek araçtan anons yapmaları Sakarya 'da polisler vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ekip otosundan yaptıkları anonslarla vatandaşlarla zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Ekipler, ayrıca polis arabasının üzerinde bulunan led ekrandan "#EvdeHayatVar", "#EvdeKalSakarya", "#EvdeKalTürkiye" ve "#BirlikteBaşaracağız" yazılarını paylaştı. Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Polis, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri - Polis ekipleri vatandaşları uyardı

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