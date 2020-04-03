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Koronavirüs tedbirleri sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı

Adalet Bakanlığının, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığı tedbirler sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu ortalama yüzde 95 azaldı.

03.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:24
Koronavirüs tedbirleri sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı
Adalet Bakanlığının, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığı tedbirler sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu ortalama yüzde 95 azaldı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde esnek çalışma ve nöbet usulü çalışma sistemine geçildi.
TBMM'de kabul edilen yasayla adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerindeki duruşmaların ertenlenmesi için Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildi.
Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zamanaşımına az süre kalmış ve diğer acele işler dışında tüm duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Yargı mensuplarının nöbet işlemlerini ve diğer tedbirleri içeren karar, HSK tarafından yargı teşkilatına duyuruldu.
TBMM'de kabul edilen aynı yasayla yargıdaki tüm süreler de durduruldu. İcra-iflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart-30 Nisan, icra işlemleri ise 22 Mart-30 Nisan arasında durduruldu.
Avukatlar için de bazı ekonomik önlemler alındı. Avukatların CMK ödemlerinin nisan ayı içerisinde tümüyle yapılmasına karar verildi. Beraatla sonuçlanan dosyalarda avukatlara ödenecek vekalet ücretleri de nisan ayı içinde ödemeye hazır hale getirildi. Arabuluculuk, uzlaştırma ödemeleri için de gerekli hazırlıklar yapıldı.
Açıklamaya göre, Bakanlığın aldığı tüm bu tedbirler kapsamında adliyelerin ziyaretçi ortalamalarında önemli düşüş yaşandı. Alınan tedbirler sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu ortalama yüzde 95 oranında azaldı.
Çağlayan Adliyesi'nde 40 bini bulan yoğunluk bine, Ankara Adliyesi'nde 35 bin olan ziyaretçi sayısı 850'ye, Bakırköy Adliyesi'nde 20 bin olan yoğunluk 850'ye indi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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