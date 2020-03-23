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Koronavirüs tedbirleri sürüyor

Erzurum ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

23.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:20
Erzurum ve Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
- Erzincan'da koronavirüs tedbirleri
Erzincan'da İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimler koronavirüs ile mücadele kapsamında ilaçlandı.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı önlem amacıyla meclis binası odaları ve koridorları ile tüm katlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldığı bildirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan, ardından da ülkemize kadar gelen Kovid-19 koronavirüse karşı Erzincan İl Özel İdaresi bünyesindeki tüm birimlerde temizlik çalışması başlatıldı. Personelin görev yaptığı her alanda gerçekleştiren genel temizliğin ardından, özel kıyafet ve donanımlı ekipler tarafından birimlerin tüm alanlar, araçlar ve ekipmanlar dezenfekte edildi."
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Koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri sürüyor
Etiketler : Erzincan, Erzurum, Güncel

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