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Koronavirüs tedbirleri sürüyor

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan ekiplerin çektiği görüntüleri paylaştı.

14.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:21
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan ekiplerin çektiği görüntüleri paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan görüntüde, sabah erken saatlerde ilgili birimlerde toplanan yaya ve araçlı polis ekipleri ile bekçiler, belirlenen bölgelerde görev alıyor.
Özellikle 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaş kontrollerini sıkı tutan ekipler, uyarıya uymayan vatandaşları cezai işlemlerinin ardından ekip araçlarıyla evlerine bırakıyor.
Paylaşılan görüntüde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vefa Sosyal Destek Gurubuna taleplerini ileten yaşlı çiftin isteklerini de yerine getiren ekipler, yaşlı vatandaşların hayır dualarını alıyor.
Ana cadde ve ara sokaklarda anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da uyaran ekipler, banka önleri, semt pazarları, kurum ve kuruluş önlerinde de yoğunluğun önüne geçiyor.
İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından daha önce yasaklanan sahil şeritleri kontrollerini de aksatmayan ekipler, bu bölgelerde uyarıları dikkate almayanlar hakkında da idari yaptırım uyguluyor.
Sabah erken saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren devriye sırasında çekilen görüntülerde, yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile güvercinleri de düşünen ekipler, beraberlerinde götürdükleri yiyecekleri hayvanlara dağıtıyor. Koronavirüs tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
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