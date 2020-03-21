Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Çin'in Vuhan kentinde meydana çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse, Türkiye 'ye de geldi. Şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de milyonlarca insan evden çıkmama ve insanlarla yakın temas kurmamaya karar verdi. Alınan bu önlemleri hiçe sayan Hatice ise sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi.

"KORONANIN PANZEHRİ AŞK"

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek vererek "Evde kal" dedi. Ünlü isimlerin bu çağrılarına kulak asmayan şarkıcı Hatice isebir süredir aşk yaşadığı oyucu Ali Kemal Sarı'ya sarılarak çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü. Hatice'nin paylaşımına cevap veren sevgilisi ise "Hem de hiç tereddüt etmem" dedi.