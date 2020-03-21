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Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş poz vererek "Öleceğimi bilsem bile sarılırım" diyerek binlerce can alan koronavirüse meydan okudu.

21.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:55

Çin'in Vuhan kentinde meydana çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse, Türkiye 'ye de geldi. Şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de milyonlarca insan evden çıkmama ve insanlarla yakın temas kurmamaya karar verdi. Alınan bu önlemleri hiçe sayan Hatice ise sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi.

"KORONANIN PANZEHRİ AŞK"

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından alınan sağlık önlemleri artmaya başladı ve tedbir çağrılarına da pek çok sanatçı destek vererek "Evde kal" dedi. Ünlü isimlerin bu çağrılarına kulak asmayan şarkıcı Hatice isebir süredir aşk yaşadığı oyucu Ali Kemal Sarı'ya sarılarak çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Koronavirüsün aşklarına engel olmadığını söyleyen Hatice 'Öleceğimi bilsem yine sarılır öperim seni. Koronanın panzehri bence aşk' notunu düştü. Hatice'nin paylaşımına cevap veren sevgilisi ise "Hem de hiç tereddüt etmem" dedi.

Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 11 bin 300'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 275 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 670 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 9 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Bakan Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Haberin Videosu :

Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Etiketler : Hatice Çarpar, Koronavirüs, Türkiye, Magazin

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