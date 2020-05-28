Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 112 kişiye 43 bin 900 lira ila sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

28.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:26
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 112 kişiye 43 bin 900 lira ila sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
İslahiye ilçesinde dört gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların genelde yasaklara uyduğu görülürken sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymayan 112 kişiye 43 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan 6 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza - GAZİANTEP

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel, Haber

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