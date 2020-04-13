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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza

Yozgat'ta son 2 haftada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza yazıldı.

13.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:11
Yozgat 'ta son 2 haftada yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza yazıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-12 Nisan tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uymadıkları belirlenen 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, 262 kişiye Kabahatler Kanununun 32. maddesinden, 94 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunun 281. maddesinden toplam 398 bin 804 lira ceza uygulandı.
Emniyet ve jandarma ekipleri ayrıca, 39 bin 981 araçta 73 bin 691 vatandaşı Kovid-19'a karşı kontrol etti, şüpheli 2 bin 151 kişi hastanelere yönlendirildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 370 kişiye 398 bin 804 lira ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat, Güncel
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