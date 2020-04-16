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Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı

Koronavirüs salgınında korunmak için evde kal çağrılarına kulak asmayan oyuncu Alp Navruz, yasak olmasına rağmen önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

16.04.2020 08:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:41

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bunların başında ise vatandaşların evde kalmaları ve sahilde yürüyüş yapmalarının yasak olması geldi. Ancak genç oyuncu Alp Navruz, getirilen bu iki kurala da uymadı.

KURALLARI HİÇ SAYDI

Milliyet'te yer alan habere göre: Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Zümrüanka dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz gün yeni kız arkadaşıyla Kireçburnu sahilinde yürüyüş yaptı. Maskesiz sokağa çıkan Navruz önlem almak için sadece eldiven taktı. Oyuncunun kız arkadaşı ise ara ara maskesini takıp çıkartarak yürüyüş yaptı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle sahilde yürüyüş yaptı

"YANIMDAN UZAKLAŞ"

Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine "Yanımdan uzaklaş" dese de görüntü vermekten kurtulamadı. Sevgilisi Navruz'un yanından ayrılıp, elleriyle suratını kapatıp uzaklaştı. Bir süre ayrı yürüyen çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Navruz, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

ASLIŞAH İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Alp Navruz yakın bir zaman önce Aslışah Alkoçlar ile yeni bir aşka yelken açmış ancak ikilinin ilişkisi kısa sürmüştü. Dizi çekimleri için şehir dışında olan Navruz biten ilişkisi için "Birbirimizi tanımak istedik, tanıdık ve olmayacağına karar verip ayrıldık. Büyük sebepler aramaya gerek yok" demişti. Oyuncunun birlikte görüntülendiği yeni sevgilisinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı

Kaynak: Diğer

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Alp Navruz, Türkiye, Magazin
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