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Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlar Hapis Cezası Alabilir!

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında açıklanan kısıtlamalara ve yasaklara uymayan kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

08.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:51
Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlar Hapis Cezası Alabilir!
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında açıklanan kısıtlamalara ve yasaklara uymayan kişiler hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

1 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir

Geçtiğimiz günlerde alınan kararlarla birlikte bazı muafiyetleri olması ile birlikte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kesimin evden çıkmalarına yasak getirilmişti. Bu durum hakkında açıklamalarda bulunan hukukçular, yasaklamalara uymayan kişilerin yalnızca para cezası değil, hapis cezası da alabileceklerini ifade etti.

"İlgili kanunun 66'ncı maddesinde, kararlara uymayan vatandaşlara yönelik hem idari para cezası hem de 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülmektedir."

"Maddenin içeriğine baktığımızda, 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınmasına karşı alınan tedbirlere uyulmaması' olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamında kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yer almaktadır. Fakat kanun kapsamında sokakta gezen 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan veya 20 yaş altı birine bu ceza uygulanamaz."

"Bir vatandaşın tedbirlere karşı, 'Ben bilmiyordum' deme hakkı bulunmamaktadır. TCK'da yer alan fiillere karşı suçun bilinmemesi gibi bir kavram göze alınmamakta ve ceza uygulanmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin önceden bir uyarıda bulunmadan ceza yazması uygundur. Bu tedbirler zaten tüm halka tebliğ edilmiştir. Yeniden bir uyarıya gerek yoktur."

Yani yasakları çiğneyen kişilerin yasaklardan haberi olup olmadığına bakılmaksızın bir yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurgulayalım.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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