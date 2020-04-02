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Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlara Ceza Kesiliyor

Ülkemizde koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Tedbirlere uymayanlara ceza kesiliyor.

90 Kişiye İdari Para Cezası Uygulandı

Güvenlik ekipleri 1-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlara Ceza Kesiliyor
Ülkemizde koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Tedbirlere uymayanlara ceza kesiliyor.

90 Kişiye İdari Para Cezası Uygulandı

Güvenlik ekipleri 1-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 90 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere İstanbul'da toplam 79 bin 956 lira idari para cezası kesildi. 1 Nisan itibari ile koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayının 277 olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısının 15.679 olduğu duyuruldu. İyileşen hasta sayısının 333, entübe hasta sayısının 692 ve yoğun bakım hasta sayısının 979 olduğu açıklanan veriler arasında yer almakta.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Bilim Kurulu Toplantımızın sonunda açıkladığım günlük Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

?? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3YCeDUhpcD
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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