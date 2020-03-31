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Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor

Kara yolunda polislerin kontrolleri Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

31.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:52
Kara yolunda polislerin kontrolleri
Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya 'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Darende, Malatya, Polis, Güncel

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Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor
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