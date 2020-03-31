Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim sürüyor
Kara yolunda polislerin kontrolleri Sağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
31.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:52
Kara yolunda polislerin kontrolleriSağlık ekiplerinin ateş ölçmesi MALATYA – Malatya 'nın Darende ilçesinde polis ve sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
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Kaynak: AA