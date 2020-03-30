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Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Sandıklı jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 15 kişilik kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan şoför pes dedirtti.

30.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:30
Koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı
Sandıklı jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 15 kişilik kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan şoför pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol eden jandarma trafik ekipleri ilçeye bağlı Kozvan köyü içinde durdurulan minibüste sosyal mesafe kuralı nedeniyle 7 işçi taşıması gerekirken 27 işçi taşıdığı tespit edilen sürücüye 496 TL ceza kesti.

Tedbirler kapsamında 7 kişinin taşınması ve taşıma içinde izin alınması gerekirken, kendi sağlığını ve araçtakilerin sağlığını hiçe sayan Minibüs şoförü Ekrem Y.'ye Sandıklı Kaymakamlığı makamına gönderilmek üzere idari karar yaptırım tutanağı tanzim edildi.

İşçileri indiren jandarma ekipleri farklı minibüsler ile sosyal mesafe kuralına uyularak tarım işçileri evlerine gönderdi. - AFYONKARAHİSAR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Sandıklı, İşçi, 3. Sayfa
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