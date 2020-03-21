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Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye ceza

BURDUR'un Bucak ilçesinde, yurt dışından dönmelerine rağmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen '14 gün evden çıkmama' kuralına uymayan 12 kişiye toplam 5 bin 976 lira para cezası verildi.

21.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:02
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye ceza

BURDUR'un Bucak ilçesinde, yurt dışından dönmelerine rağmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen '14 gün evden çıkmama' kuralına uymayan 12 kişiye toplam 5 bin 976 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından dönenleri tek tek adreslerine kontrol etti. 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 12 kişiye, 498'er liradan toplam 5 bin 976 lira para cezası uygulandı.Yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bucak, Güncel

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