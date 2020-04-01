Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları uyardığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine yayınladığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" dedi.

01.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:47

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentin en işlek caddesi İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Denetim esnasında caddeyi kalabalık gören Vali Kocabıyık, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Birbirine yakın duran vatandaşlara yönelik uyarısı sosyal medyada tepki çeken Vali Kocabıyık bunun üzerine yayınladığı basın açıklamasında, "Arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum" diyerek tavrının yanlış anlaşıldığı belirtti.

"DÜNKÜ HADİSEYLE İLGİLİ YANLIŞ ANLAŞILMAK BENİ ÜZER"

Vali Kocabıyık yaya trafiğinin sınırlanmasıyla azalan insan yoğunluğunun ardından caddenin fotoğraflarını paylaşarak şu şekilde açıklamalarda bulundu:

"Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgınına karşı her gün yeni tedbirler alıyoruz. Alanda çalışan tüm arkadaşlarımızla yoğun bir mesai içerisindeyiz. Tek amacımız toplumumuzun sağlığını korumak, salgının yayılmasını engellemek.Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola."

"TEDBİRSİZLİKTEN DOLAYI KAYBEDECEK TEK BİR İNSANIMIZ BİLE YOK"

İl genelinde vatandaşların salgından en az düzeyde etkilenmesi için tedbirler alındığını kaydeden Vali Kocabıyık, "Bu ülkenin her bir vatandaşı, genciyle yaşlısıyla bizim için çok değerli. Bizim tedbirsizlikten dolayı kaybedecek bir tek insanımız bile yok. Bu yüzden kurallara hem kendimiz hem de içinde yaşadığımız toplum için uymalıyız. Bizler toplum sağlığını korumak için görevimizin başındayız ve milletimize hizmet ediyoruz. Sadece kuralları koyma aşamasında değil, denetleme aşamasında da sahada yer almalıyız ve alıyoruz da" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI KIRACAK BİR TAVIR SERGİLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Vali Kocabıyık alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini görmek için caddede incelemeler yaptığını kaydederek, "Salgının engellenebilmesi ve alınan tedbirlerimizin uygulanabilirliğini görmek için dün ilimizin en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Unutmayalım ki sosyal mesafe salgından zarar görmemizi engelleyen en önemli tedbirlerden. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil. Ancak tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde bu amansız salgınla var gücüyle mücadele ediyor. Bu bizim görevimiz, milletimize olan borcumuz" şeklinde konuştu.

"EVDE KALMAYA DEVAM EDELİM"

Toplum sağlığını korumak amacıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, "Her şeyi insanlarımız için yapıyoruz. Toplum sağlığı için tüm birimlerimizce beraber emek veriyoruz. Lütfen sizde kendiniz için, aileniz için evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evde kalmaya lütfen devam edelim" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Etiketler: Funda Kocabıyık, Koronavirüs, Uşak, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:23: Güvenlik için yaptıkları demir kapıyı korona için kullanıyorlar - Haber 20:23: Ortaca Belediyesi kapalı kalan işletmelerden kira almayacak - Haber 20:23: Şizofreni hastası kişi annesini bıçakla öldürdü - Haber 20:21: Bu da destek kuyruğu - Haber 20:20: EYÜPSULTAN TEM OTOYOLU'NDA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CANINDAN OLDU - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber