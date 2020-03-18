Menü
Haberler››Spor››Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı - Spor

Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran'a kadar durduruldu.

18.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:56
Koronavirüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran'a kadar durduruldu.
Karşılaşmaları 20 Nisan'a kadar askıya alan ATP ile 2 Mayıs'a kadar maç oynanmamasına karar veren WTA tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran'a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.
Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi.
Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma'daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat'taki kadınlar, Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon'daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Tenis, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Spor
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Spor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Spor
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading