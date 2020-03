KORONAVİRÜS TEMASSIZ KART KULLANIMINI YÜZDE 23 ARTTIRDI

KORONAVİRÜSÜN en çok paradan bulaştığının belirtilmesi üzerine alışverişlerde kredi kartı özellikle de "temassız" kredi kartları tercih edilmeye başlandı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre temassız işlem adedi Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı. Bu, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor.TEMASSIZ YÜZDE 23 ARTTIUzmanlar koronavirüsün paralardan bulaşma ihttimaline dikkat çekiyor. Uyarılar üzerine vatandaşlar para yerine kredi kartına yöneldi. Özellikle temassız kredi kartları ilgi görüyor. BKM verilerine göre temassız işlem adedi Mart ayının ilk 11 gününde 31 milyon adede ulaştı. Bu, bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış anlamına geliyor. Ayrıca bu dönemde, toplam kartlı ödeme adedindeki artış ise yüzde 12 oldu. Temassız ödemelerin hijyenik olduğunu her fırsatta belirttiklerini ifade eden BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 'Alışverişlerde kullanılan nakit paralara yüzlerce insanın eli değiyor. Paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Oysa ki temassız kartınıza sadece siz dokunuyorsunuz, kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ 250 LİRAYA YÜKSELDİTüm dünyada yaygınlaşan salgın neticesinde özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseldiğini belirten Soner Canko, 'Tüm dünyada yayılan salgın karşısında Türkiye'de alınan önlemlere ek olarak hızlı bir çözüm daha üretildi. Güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020 itibarıyla 250 TL'ye çıkartılıyor. BKM verilerine göre mart ayının ilk 11 gününde, yerli kartlarla yapılan ödeme tutarı ise bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. Söz konusu dönemde nakit çekim tutarı ise aynı seviyelerde kaldı. Yani kart kullanıcıları nakit ödemelerden çok kartlı ödemelere yöneldi" bilgilerini verdi.İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELERDE DE ARTIŞ OLDUBKM verilerine göre bir diğer önemli gösterge ise internet ödemeleri oldu. Bu olağanüstü dönemde kullanıcılar, internet ödemelerine de ağırlık verdi. Yerli kartlarla mart ayının ilk 11 gününde yapılan internetten ödeme tutarı aylık olarak yüzde 4 arttı. Bu dönemde, internetten kartlı ödeme tutarı 6,4 milyar TL oldu. Bu tutar toplam ödemelerin yüzde 19,1'ine denk geliyor; yani her 5 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten gerçekleştiği dikkat çekiyor. Bu oran 2019'da yüzde 18,4'tü.'KORONAVİRÜS OLDUĞUNDAN PARAYI HİÇ ELLEMİYORUZ"Hollanda'dan birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiğini dile getiren Okan Yılmaz, 'Biz yurtdışından geldiğimiz için, zaten orada nakit para fazla kullanmıyoruz. Orada saatle ve telefonla ödeme o kadar yaygın ki, paraya gerek yok. Bir de koronavirüs olduğundan şimdi parayı hiç ellemiyoruz. Daha çok temassız ödeme yapıyoruz. Bir de telefonla ödeme yapıyoruz. İki tuşla işimiz bitiyor. Her türlü daha temiz. Para herkesin elinden geçiyor, koronavirüs bildiğiniz gibi elden geçme tehlikesi olduğu için, şimdi hele hiç para kullanmayacağızö ifadelerini kullandı.'DAHA TEMİZ OLDUĞU İÇİN KARTLA ÖDÜYORUM"İstiklal Caddesi'nde alışveriş yapan Nihat Güçlü, 'Eskiden ben kağıt paraları yıkıyordum ve kurutuyordum ama şimdi daha temiz olduğu için kartla ödeme yapıyorum" şeklinde konuştu.'TELEFONLA ÖDEME YAPINCA SENDEN BAŞKA KİMSENİN ELİ DEĞMİYOR"Mehtap Şahin ise, 'Nakit tabii ki tavsiye etmiyoruz çünkü elden ele geçiyor. Biz Hollanda'da da mesela telefon ile ödeme yapıyoruz. Burada da öyle olsa daha iyi olur. Kimsenin eline geçmiyor. Sadece sen tutuyorsun. Burada ben kartla ödeme yapıyorum, daha sağlıklı. Para herkesin elinden geçtiği için daha tehlikeli" dedi.'ŞU ANDA DAHA ÇOK KARTLA ÇALIŞIYORUZ"Taksim'de bir esnaf lokantasının kasasında çalışan Mehmet Şirinaslan de, 'Şu anda daha çok kartla çalışıyoruz zaten, insanlar artık parayla değil kartlarla ödeme yapıyor. Yemek kartları ile de çok ödeme yapan var. temassız ödemek isteyen de çok oluyor. Kartı uzatıp alın diyorlar, çok oluyor" ifadelerini kullandı.Taksim'de bir restoranın mutfağında çalışan Aytekin Şensoy ise, 'Bilmiyorum toplumun geneline nasıl yansımıştır, kasada değil mutfakta durduğumuz için bilmiyorum ama olabilir. Mantıklı bence. İnsanların kart kullanması doğal. Dediğiniz gibi para ile her zaman hijyen ortamı sağlanmadığı için normaldir yani" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA