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Koronavirüs'ten Dolayı Dünya Yüzeyinin Titreşim Miktarı Azaldı

İngiltere'de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya yüzeyinin titreşim miktarında ciddi oranda bir azalma tespit edildi.

03.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:50
Koronavirüs'ten Dolayı Dünya Yüzeyinin Titreşim Miktarı Azaldı
İngiltere 'de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya yüzeyinin titreşim miktarında ciddi oranda bir azalma tespit edildi.

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını 30 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

Dünya Daha Sessiz Bir Yer Haline Geldi

Hayati bir öneme sahip olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile gerekmedikçe dışarı çıkmamak ve elleri sık sık sabun ile yıkamak alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı insanlar, gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir habere göre insanların gerekmedikçe dışarı çıkmaması, dünyayı daha sessiz bir yer haline getirdi.

British Geological Durvey'den elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından dünya yüzeyinin titreşim miktarında ciddi oranda bir azalma olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, bu durumun yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından araç kullanımının azalması ve fabrikaların geçici olarak kapatılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 2 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 18.135 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 356'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 415 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Teknoloji
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