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Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul, virüsü yendi. Akkul'un salgını yenmesi de virüs korkusu yaşayan herkese bir umut oldu.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:49

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan müjdeli haber geldi.

5 SEMPTOMDAN 4'ÜNÜ YENİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre: Zorlu günleri atlatan Akkul'dan güzel haberler gelmeye başladı. 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul'un kötü günleri geride bırakıyor. Akkul'un dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsü yenmesi de salgından korkanlara bir umut oldu.

Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Yurt dışında ülkelere gezerek program yapan Burak Akkul, iş için gittiği Londra'dan döndükten kısa bir süre sonra öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti. İlk olarak boğaz enfeksiyonu teşhisi konulan ve sonrası durumu ağırlaşan Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi altına alınmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Sunucu Burak Akkul, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından bir video yayınlayarak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Test sonucu pozitif çıkan Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan Akkul yoğun bakıma alınmış eşi de belirtiler sonrasında karantina altına alınmıştı.

Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi
Etiketler: Magazin

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi

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Haberler ›› Magazin ››Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi - Magazin
Yorumlar (7)
DENİZ:DAHA ÖNCE ÇEKİM YAPTIĞINIZ PROGRAMI SEYREDİYORUZ AMA OLMUYOR SİZİN RAHATSIZ OLDUĞUNUZU BİLDİĞİMİZ İÇİN ÜZÜNTÜDEN KEYİF ALAMIYORUZ BİRAN ÖNCE İYİLEŞİP YENİ PROGRAMALAR YAPIN BİZLERDE SEYREDELİM ALIŞTIK SİZE HER HAFTA KARŞIMIZDA GÖRMEYE BAŞKA PROGRAMALAR ZEVK VERMİYOR SİZ KARŞIMIZA ÇIKIN BU HASTALIĞI YENDİM DEYİN SİZDEN GELECEK İYİ HABERLERİ BEKLİYORUZ BURAK AKKUL
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DOKTOR:adam hala yoğun bakımda yatıyor, nasıl yendi diye haber yapıyorsunuz? yoğun bakımda yatan her hastanın durumu kritiktir, aniden kötüleşebilir. yoğun bakımdan çıkmadan bu tazr haberler yapılması hiç hoş değil
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GICIK:Allah sevdiklerine bağışlamış.
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REF:Tedavi oldu allah bağışlamadı canım
3 2
ERDEM:büyük geçmiş olsun, çok sevindik
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CAN:cok sevindim biraz daha dikkat iyi haberlerinizi bekliyoruz hayirli hafta sonu
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TUNAHAN:Kendisi yendi ama kimbilir kaç kişi onun yüzünden enfekte oldu. O enfekte olanlar kaç kişiyi enfekte etti.. hiç akillanmayiz biz
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