"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

NHS yetkilileri bugün düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

10 BİN SAĞLIK PERSONELİ VUHAN'A GİDECEK

Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar koronavirüse karşı mücadele için Vuhan'a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.