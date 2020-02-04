Haberler » Dünya » 'Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında' - Haberler

"Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında"

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

04.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:58

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı.

NHS yetkilileri bugün düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

10 BİN SAĞLIK PERSONELİ VUHAN'A GİDECEK

Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar koronavirüse karşı mücadele için Vuhan'a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:29:13