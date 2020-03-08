Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı
Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattı
08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
Fransa 'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattı.
Dini bir etkinlik sırasında Covid-19 hastalığına yakalandığını belirten genç doktor, "Bende çok açık belirtiler olmadı. Kliniğimde çok sayıda mevsimsel hastalık vakasıyla karşılaşıyordum. Benim durumum da gribe benziyordu. Tat ve koku alma duyularım azaldı. Burnum kaşınıyordu, yorgunluk ve kas ağrıları hissediyordum" diyor.
Dini bir etkinlik sırasında Covid-19 hastalığına yakalandığını belirten genç doktor, "Bende çok açık belirtiler olmadı. Kliniğimde çok sayıda mevsimsel hastalık vakasıyla karşılaşıyordum. Benim durumum da gribe benziyordu. Tat ve koku alma duyularım azaldı. Burnum kaşınıyordu, yorgunluk ve kas ağrıları hissediyordum" diyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz