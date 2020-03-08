Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı
Fransa'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews.
08.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:27
Fransa 'nın Mulhouse kentinde yaşayan Doktor Jonathan Peterschmitt, ülkedeki bine yaklaşan koronavirüs vakalarından biri. Ailesi ile birlikte karantina altına alınan Peterschmitt, hastalık süreci boyunca yaşadıklarını euronews'e anlattıView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Koronavirüs teşhisi konulan Fransız doktor yaşadıklarını anlattı
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