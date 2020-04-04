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Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'un akrabası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akkul'un şimdilik durumu umut verici ama stabil" dedi.

04.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:44
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Teve 2 ekranlarında eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs teşhisi konularak yoğun bakıma alındı. Tedavisine devam edilen Akkul'un eşi Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından sunucunun sağlık durumu hakkında gelişmeleri anlattı.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIĞINDA HABER VERECEĞİZ"

Arslan yaptığı paylaşımda "Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, inanıyoruz, umuyoruz çok yakında çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

"DURUM UMUT VERİCİ AMA STABİL"

Sunucunun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun."

Etiketler: Hüseyin Arslan, Magazin
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