Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Teşhisi Koyulan Çiftin Evi Karantinaya Alındı

Kocaeli İzmit'te eşinin koronavirüs teşhisi koyulmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından İzmit Kaymakamlığı, çiftin yaşadığı sokağı ve yakınlarının olduğu öğrenilen binayı karanti altına aldı.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Koronavirüs Teşhisi Koyulan Çiftin Evi Karantinaya Alındı
Kocaeli İzmit 'te eşinin koronavirüs teşhisi koyulmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından İzmit Kaymakamlığı, çiftin yaşadığı sokağı ve yakınlarının olduğu öğrenilen binayı karanti altına aldı.

İzmit'te yaşayan 75 yaş üzerindeki kişi, yaklaşık bir hafta önce koronavirüs teşhisiyle Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kronik hastalıkları da bulunan şahsın tedaviye alınmasından üç gün sonra kalp rahatsızlığı bulunan eşi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Olayın ardından çiftin evlerinin bulunduğu sokak ile yakınlarının yaşadığı iddia edilen sokaktaki üç katlı bina karantinaya alınarak giriş çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Bekçilerin giriş çıkışları kontrol ettiği sokak ve binaya T.C. İzmit Kaymakamlığı tarafından "Bu Sokak/Apartman 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle sokağı karanti altına alınmıştır." yazısı asıldı.

Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 60 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve marketlerde maske kullanımı zorunlu tutuldu. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçildi. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi. Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlandı. Türkiye'de koronavirüs son durum şöyle:

Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020

Kaynak: Tamindir



Etiketler: İzmit Kaymakamlığı, Kocaeli, İzmit, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs Teşhisi Koyulan Çiftin Evi Karantinaya Alındı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:47: Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi - Haberler 18:46: 5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına "kek" jesti - Haberler 18:45: Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti - Haberler 18:42: 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı - Haberler 18:38: Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler