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Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi

Waterloo Üniversitesi'nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanada merkezli yapay zeka şirketi DarwinAI, COVID-Net ismi verilen bir yapay zeka geliştirdi. COVID-Net, sadece akciğer röntgeniyle koronavirüs teşhisi koyabiliyor.

25.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:10

Koronavirüs testi için gereken kitler günlerdir kullanılıyor ve bu kitler binlerce insanın koronavirüse yakalıp yakalanmadığına dair doktorların kesin teşhisler koymalarını sağlıyor.

Ülkemizde de son olarak Çin'den gelen hızlı test kitleri kullanılmaya başlandı ve test süreçleri hızlandı. Fakat birçok ülke hala koronavirüsün kesin teşhisini koyabilmek için 12 saate varan sürelerde beklemek zorunda kalıyor. Bu da süreci oldukça yavaşlatıyor. Bu duruma el koyan Waterloo Üniversitesi'nden Linda Wang, Alexander Wong ve Kanadalı yapay zeka şirketi DarwinAI ile işbirliği yaptı ve koronavirüs testlerini hızlandıracak çok önemli bir adım attı.

BU YAPAY ZEKA KORONAVİRÜSÜ TEŞHİS EDEBİLİYOR

Linda Wang, Alexander Wong ve DarwinAI şirketi, koronavirüs teşhisi koyabilecek bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zekaya COVID-Net ismi veren geliştiriciler, COVID-Net'in geliştirilmesi için çok detaylı bir analiz yaptı. Viral ve bakteriyel enfeksiyon geçiren binlerce hastanın toplamda 5.941 adet röntgen görüntüsünü toplayan geliştiriciler, bu verileri COVID-Net'in veritabanına yükledi. Bu büyük özverinin sonucunda COVID-Net, veri tabanındaki bu verilerden yola çıkarak sadece akciğer röntgenlerini inceledi ve koronavirüs teşhisi koyabildi.

Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi

GELİŞTİRİCİLER HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

DarwinAI'nin CEO'su Sheldon Fernandez'e göre COVID-Net henüz tıbbi olarak kullanılacak durumda değil. Hala da geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda şirketin CEO'su dünya çapındaki tüm yapay zeka araştırmacılarını COVID-Net için çalışmaya çağırıyor. Geliştiriciler, çalışmalara katılmak isteyen araştırmacıların işini kolaylaştırmak için veritabanında bulunan ve uzun çalışmaların bir ürünü olan veri kitini de herhangi bir ücret talep etmeden tüm araştırmacıların kullanımına sunuyor. Yani onlar bir nevi 'nerede olursanız olun, yaptığımız çalışmadan yola çıkarak Dünya'yı koronavirüsten hep birlikte kurtaralım' diyorlar.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel

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Yeni tip koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi

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