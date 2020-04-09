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Koronavirüs tespit edilen polisin 22 meslektaşına karantina

BURDUR merkezde görevli polis memurunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca 22 mesai arkadaşı da evlerinde karantinaya alındı.

09.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:43
Koronavirüs tespit edilen polisin 22 meslektaşına karantina

BURDUR merkezde görevli polis memurunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca 22 mesai arkadaşı da evlerinde karantinaya alındı.

Burdur merkezde görev yapan ve adı açıklanmayan polis memurunun yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Polis memuru, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, uygulama noktalarında birlikte görev yaptığı 22 polis memuru da evlerinde karantinaya alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Güncel
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