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Koronavirüs tespitine yardımcı olmak için eczanede ateş ölçümü yapılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir eczane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vakaların tespitine yardımcı olmak amacıyla iş yerine ateş ölçme standı kurdu.

26.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:25

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir eczane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vakaların tespitine yardımcı olmak amacıyla iş yerine ateş ölçme standı kurdu.

"Hayat eve sığar" sloganıyla müşteri ve çalışanların sosyal mesafesi gözetilerek kurulan stantta, yeni tip koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı afiş de bulunuyor.

Stantta ilaç almak için eczaneye gelen vatandaşların ateşi ölçülerek, koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi veriliyor.

Eczacı Servet Günizi, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde birinci adımın evde kalmak, ikinci adımın ise ateş ölçümü olduğunu söyledi.

Eczanede sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını belirten Günizi, "Herkese koronavirüs testini yapmak çok zor olabileceği için ateş ölçümünün çok önemli bir veri olduğu saptanmış. Bu nedenle de eczanemize gelen hastalarımızın hepsinin ateşini ölçmek istedik. Türkiye genelinde de tüm eczacı arkadaşlarımızı bu göreve çağırıyoruz." dedi.

Vatandaşların an itibarıyla hastanelere gitmeye çekinirken, eczanelere çok rahatlıkla gelip ağrı kesici, ateş düşürücü ya da yazılması gereken raporlu ilaçlarını almakta olduğunu dile getiren Günizi, "Ateş ölçümü ile belki bir, belki iki, belki de on hastanın tespiti eczaneler tarafından yapılırsa büyük bir kitlenin kurtulmasını sağlarız. Bu yüzden eczacıların ateş ölçmesini istiyor ve göreve davet ediyoruz." diye konuştu.

İlaç almaya gelen Mehmet Ali Yumlu da uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Güzel bir uygulama. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Daha önce de burada buna dikkat ettim. Bu hassasiyeti gördüm. Uygulamadan memnunum." dedi.

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Koronavirüs tespitine yardımcı olmak için eczanede ateş ölçümü yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Muğla, Güncel

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Koronavirüs tespitine yardımcı olmak için eczanede ateş ölçümü yapılıyor

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