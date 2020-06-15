Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başladı

Karabük'te sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

15.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:36
Karabük'te sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, Karabük merkez ve 5 ilçede 15 ekip ve 45 sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.
Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.
"İl genelinde 1122 kişiye test yapılacak"
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için planladığı "Yaygın Test Uygulaması"nın bugün başladığını söyledi.
Çalışma kapsamında il genelinde 1122 kişiye bağışıklık düzeyini gösteren antikor ve hastalık durumunu gösteren PCR testlerinin yapılacağını belirten Sarı, çalışmalar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 45 sağlık çalışanından oluşan 15 ekibin, TÜİK tarafından iletilen listelerdeki hanelere ulaşarak uygulama hakkında bilgi verip testleri kabul eden kişiye hem antikor hem de PCR testlerini yapmaya başladığını kaydetti.
Sarı, "Test sonuçları, bize ilimizde hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastaları' ve hastalığı taşıyan olası 'gizli pozitifleri' tespit etme imkanı verecek." dedi. Koronavirüs tespitine yönelik ’Toplum Tarama Çalışması’ başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Karabük, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Haber
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ’Yeni bir kısıtlama olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Haberler››Güncel››Koronavirüs tespitine yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı - Haber 19:57: Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı - Haber 19:57: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait İHA'yı düşürdü - Haber 19:55: BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor - Haber 19:54: Bayburt'ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı - Haber 19:46: Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor - Haber 19:24: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun - Haber 19:18: Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı - Spor 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler