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Koronavirüs test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test atıklarını zararsız evsel atıklara dönüştürüyor.

14.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Koronavirüs test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test atıklarını zararsız evsel atıklara dönüştürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, pandemi hastanelerinin koronavirüs teşhisi için kullandığı testleri ve tıbbı atıklarını bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşları salgından korumak için mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, pandemi hastaneleri başta olmak üzere toplam 565 sözleşmeli sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını topluyor.
Ekipler, virüs testinde ve hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi malzemelerin de bulunduğu poşetlenmiş atıkları, özel tedbirlerle toplayarak Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getiriyor. Atıklar, burada çeşitli aşamalardan geçirilerek zararsız evsel atığa dönüştürülüyor.
Tesiste, marttan itibaren karantina yurtları ve pandemi hastanelerinden toplanan 150 ton tıbbi atık bertaraf edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Yönetimi Şube Müdürü Fatih Kutbay, basın mensuplarına, tesiste yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Tesiste günde 5 ton tıbbi malzemeyi işlediklerini belirten Kutbay, "Tıbbi atıklar, işlenmeden önce radyasyon panelinden geçirilerek içlerinde radyoaktif atık olup olmadığı kontrol ediliyor. Ardından konteynerlere boşaltılarak, otoklav ünitesinde yüksek sıcak basınca tabi tutulup, mikroplarından arındırılıyor. Mikroorganizma ve canlılık faaliyeti kalmayan atıklar, zararsız evsel atık haline getirilerek parçalama ünitesinde minimize ediliyor. Daha sonra da atık depolama sahamızda toprağa gömülüyor."
Tıbbi atıkların büyük bölümünün, koronavirüs tedavileri sonucunda oluştuğunu anlatan Kutbay, şunları kaydetti:
"Kovid-19 virüsüyle birlikte Katı Atık Depolama Sahası'nda güvenlik ve korunma tedbirlerini artırdık. Tesisimizde öncelikle halk sağlığı riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı daha da geliştiriyor, artırıyoruz. Çalışan personelimiz yüksek güvenlik ve koruma tedbirleri altında görev yapıyor. Günlük koruyucu önlemlerimize, gerek kişisel izolasyon gerekse toplama, taşıma ve bertaraf aşamalarında büyük önem veriyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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