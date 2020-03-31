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Koronavirüs Test Sonucu Pozitif Çıkan Genci Hastane Kabul Etmedi

Tüm ülkelere yayılan koronavirüs, aldığı 30 binden fazla can sebebiyle de milyarlarca insanı tedirgin hale getirdi.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Koronavirüs Test Sonucu Pozitif Çıkan Genci Hastane Kabul Etmedi
Tüm ülkelere yayılan koronavirüs, aldığı 30 binden fazla can sebebiyle de milyarlarca insanı tedirgin hale getirdi. Salgından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi ise Amerika oldu. ABD 120 binden fazla vaka bulunurken virüs sebebiyle 2 binden fazla insan da öldü.

Amerika'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bu 2 binden fazla insandan bir tanesi de genç yaştaydı. Los Angeles içerisinde yaşayan ve ismi açıklanmayan genç, koronavirüs şüphesiyle sağlık ocağına gitti ama sigortası yoktu.

Koronavirüs tedavisinde skandal

Solunum güçlüğü sebebiyle sağlık ocağına giden bir genç daha sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti. Sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle devlet hastanesine gönderildi.

Antelope Valley hastanesine doğru yola koyulan bu genç, ne yazıkki öldü. Olayın geçtiği bölgenin Belediye Başkanı Rex Parris ise yaşananlara tepkiliydi. Parris, "Bir sağlık ocağının çalışanları, bu genci acilen tedavi altına almak yerine sağlık sigortası olmadığı için Antelope Valley Hastanesinin acil bölümüne gönderdi. Buraya geldiğinde ise çok geçti. Bir çocuk solunum güçlüğüyle sana geliyorsa ambulans çağırır veya sigorta sormadan müşahede altına alırsın." ifadelerine yer verdi.

ABD'de Corona virüsü ile ilgili tedaviler ve sağlık sistemi büyük bir tartışma konusu. Sizce bu tür olaylar ölüm sayılarını ciddi oranda artıracak mı?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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