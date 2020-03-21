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Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak

Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

21.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:36
Koronavirüs testi 15 dakikada çıkacak
Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.
Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.
Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.
15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.
Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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