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Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

07.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:28

Türkiye'de 34 binin üstünde kişiyi enfekte eden koronavirüse 3 yaşındaki bir çocuk da yakalandı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK KARANTİNAYA ALINDI

Burdur Çelçikçi'de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

AİLENİN OTURDUĞU EV KARANTİNAYA ALINDI

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi 'deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 20 bin 23 test yapıldı ve 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 artarak 725'e, vaka sayısı ise 3.892 artarak 34 bin 109'a yükseldi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bucak Devlet Hastanesi, Çeltikçi, Güncel

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Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı

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