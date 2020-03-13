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Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Peter Dutton'un geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

13.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:43

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dutton, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah ateş ve boğaz ağrısıyla uyandım ve hemen Queensland sağlık birimi ile temasa geçerek Covid-19 için test yaptırdım. Sonucum pozitif çıktı. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı. Peter Dutton bugün tedavi altına alındı.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton

IVANKA TRUMP İLE BİRLİKTE POZ VERMİŞTİ

Yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un sadece birkaç gün önce 7 Mart'taABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ve ABD Adalet Bakanı William Barr ile yan yana fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı. Dutton'ın testinin pozitif çıkması üzerine, salgının Beyaz Saray'a da ulaşmış olabileceği spekülasyonları başladı.

Donald Trump, kendisine yapılan çağrılara rağmen ısrarla koronavirüs testi yaptırmayı reddediyor.

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Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Etiketler : Süleyman Soylu, Donald Trump, Avustralya, Güncel

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