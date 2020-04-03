Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi’nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim" ifadeleriyle duyurduğu, yeni tip koronavirüs taşıyan Bilim Kurulu üyesinin Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu öğrenildi. Enfekte ismin Prof. Dr. Ünal olduğunu meslektaşı Cem Baykal, Twitter 'dan, "Serhat abi bu virüsü yener. En kısa sürede iyileşti bilgisini de paylaşmak dileğiyle" mesajıyla duyurdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA İSMİNİ VERMEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında, bir bilim kurulu üyesinin de enfekte olduğu iddiası için, "Bilim Kurulu'nda da bu virüsü taşıyan kişiler olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim. İsim istemeyin" dedi.

MESLEKTAŞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Enfekte olan ismin Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal olduğu öğrenildi. Ünal'ın durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ünal'ın enfekte olduğunu, meslektaşı Cem Baykal, twitter'dan, "Serhat abi bu virüsü yener. Hem kendi için, hem bizim için, hem toplum için. En kısa sürede iyileştiği bilgisini de burada paylaşmak dileğiyle" mesajıyla duyurdu.