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Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, evinde izole altında olacak

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

01.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:58
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, evinde izole altında olacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinde 5 gündür tedavi gören Cerit, taburcu edildi.
Cerit, bir süre evinde izole altında olacak.
Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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