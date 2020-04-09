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KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİNİN YAKINLARINI SOKAKTA GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

AVCILAR'da yapılan testlerde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının 'İzolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığı' ihbarı üzerine polis sevk edildi.

09.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:47
AVCILAR'da yapılan testlerde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının 'İzolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığı' ihbarı üzerine polis sevk edildi.
Ambarlı Mahallesi'ndeki binada oturan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının evdeki izolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığını gören komşuları, polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede verilen adrese sevk edildi. Polisler, binada hasta kimse olup olmadığını soruştururken, 2'nci kattaki ailede hastalık görüldüğü belirtildi. Polis ekiplerini pencereden izleyen 27 yaşında olduğunu, bir süre öncesine kadar Ambarlı Limanı'nda çalıştığını belirten kişi, 'Nasıl bir hastalık diye sorduktan sonra 'Babamda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bizi de eve tıktılar, 20 Nisan'a kadar dışarı çıkamıyoruz dedi. Aynı genç, 'Markete gidersem o da arabaylaö dedi. Polis ekibindeki görevli bunun üzerine, 'Hayır, evden çıkmayacaksınız. Test sonuçlarınız negatif çıkmış olabilir. Ancak, potansiyel risk grubundasınız. Herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa, polisi, belediyeyi, kaymakamlıktaki Vefa sosyal destek hattını ararsınız. Devletimiz güçlüdür, biz hallederiz dedi.
Bu sırada oğlunun yanına pencereye gelen annesi de dışarı çıkmadıklarını belirterek, 'İki saat önce hastaneye gittim, test yaptırdım. Sonucu henüz çıkmadı. Dışarı çıkmıyoruzö dedi. Kadına da kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği hatırlatıldı. KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİNİN YAKINLARINI SOKAKTA GÖRÜNCE POLİSİ ARADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel
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