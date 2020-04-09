İstanbul’da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum

Avcılar 'da yapılan testlerde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının 'İzolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığı' ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Ambarlı Mahallesi'ndeki binada oturan ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının evdeki izolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığını gören komşuları, polisi aradı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede verilen adrese sevk edildi. Polisler, binada hasta kimse olup olmadığını soruştururken, 2'nci kattaki ailede hastalık görüldüğü belirtildi.

PİŞKİNCE ANLATTI: DIŞARI ARABAYLA ÇIKIYORUM

Polis ekiplerini pencereden izleyen ve 27 yaşında olduğunu, bir süre öncesine kadar Ambarlı Limanı'nda çalıştığını belirten kişi, "Babamda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bizi de eve tıktılar, 20 Nisan'a kadar dışarı çıkamıyoruz" dedi. Aynı genç, "Markete gidersem o da arabayla" dedi. Polis ekibindeki görevli bunun üzerine, "Hayır, evden çıkmayacaksınız. Test sonuçlarınız negatif çıkmış olabilir. Ancak, potansiyel risk grubundasınız. Herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa, polisi, belediyeyi, kaymakamlıktaki Vefa sosyal destek hattını ararsınız. Devletimiz güçlüdür, biz hallederiz" dedi.

"İKİ SAAT ÖNCE HASTANEYE GİTTİM"

Bu sırada oğlunun yanına pencereye gelen annesi de dışarı çıkmadıklarını belirterek, "İki saat önce hastaneye gittim, test yaptırdım. Sonucu henüz çıkmadı. Dışarı çıkmıyoruz" dedi. Kadına da kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği hatırlatıldı.