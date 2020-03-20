Koronavirüs Testi Sonuçlarına e-Nabız Uygulamasından Ulaşılabilecek

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabileceklerini açıkladı.Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsten dolayı 4 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 359 olduğu açıklandı. Yakın temas ile bulaşan koronavirüsten korunmak için ellerinizi yıkamanız önerilmekte."Virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Olası kötü senaryolara hazırız. Hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık. Hedef günlük 10-15 bin test. Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık." demişti.e-Nabız Uygulaması Nasıl İndirilir? e-Nabız İndirKoronavirüs testi yaptırdıysanız e-Nabız uygulaması üzerinden test sonuçlarına bakabilirsiniz. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan e-Nabız uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir