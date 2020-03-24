Koronavirüs Testi Sonucu İki Kez Negatif Çıkan Kişi, Hayatını Kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19 salgını kuluçka evresinde bulaşabiliyor. Bu nedenle koronavirüs testi yaptıranların sonuçları birkaç günde değişebiliyor. Fransa'dan Türkiye'ye dönen bir kişinin durumu bunun bir örneği. Koronavirüs test sonucu iki kez negatif çıkmasına rağmen belirtileri göstermeye devam eden kişi, son kaldırıldığı hastanede pozitif sonucu ile karşılaştı.Corona virüsü salgınının hızlı yayılmasının nedenlerinden biri, kuluçka döneminde bulaşmasıyla fark edilememesi. Virüsün kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor. Bu yüzden koronavirüs salgınının olduğu bir ülkeden dönüldüğünde kişiler, yakınlarıyla birlikte 14 gün süreyle karantina altına alınıyor. 14 gün kuralına uyanlar gibi uymayanlar da var. Koronavirüs salgınının olduğu ülkelerden biri olan Fransa'dan geldiğini sağlık ekiplerinden gizleyen 62 yaşındaki bir kişi, 2 gün geçtikten sonra yüksek ateş şikayetiyle devlet hastanesine kaldırıldı. Doktorların yaptığı koronavirüs testi negatif çıktı ve ilaç verilerek evine gönderildi. Ateşi düşmeyince 12 Mart'ta yeniden hastaneye götürüldü ve burada bir kez daha test yapıldı, sonu yine negatif çıktı. 16 Mart'ta yüksek ateşten dolayı hastaneye sevk edilen kişiye koronavirüs testi yapıldı ve sonuç bu kez pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin pozitif sonuç vermediği öngörüldü. Kişinin karantinaya alınarak tedavesine başlandı ancak 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kişinin temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi de gözetim altına alındı. İki akrabasının koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu kişilerin görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personelin karantinaya alındığı kaydedildi. Kişiyle temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahili bölümündeki tüm sağlık personeli de 14 günlük karantina sürecine alındı. Bir kişi yüzünden 70'i aşkın kişinin karantinaya alındığı belirtildi.SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

Kaynak: Tamindir