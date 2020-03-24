Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı...
Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak.
24.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:35
Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs, Başakşehir, Spor