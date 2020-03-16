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Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi

Dünyaca ünlü model Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz, koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçlar çıkana kadar ayrı ayrı odalarda karantinaya alınan çift, camdan birbirlerini öperek sevgilerini gösterdi.

16.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:27

Geçtiğimiz günlerde öksürük ve nefes darlığı sorunları yaşadığını söyleyen ünlü model Heidi Klum dün eşi Tom Kaulitz ile birlikte koronavirüs testi yaptırdı. Çift, ayrı ayrı karantina altında test sonuçlarını bekliyor.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Birkaç gün önce bir video çeken Heidi Klum, son günlerde kendini iyi hissetmediğini, boğazının ağrıdığını, öksürdüğünü ve nefes darlığı çektiğini, kimseyi riske sokmamak için de kendisini eve kapattığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 30 yaşındaki Tom Kaulitz ile evlenen model, turne dönüşü rahatsızlanan eşiyle birlikte koronavirüs testi yaptırdı. Çift, önlem amaçlı iki ayrı odada karantinaya alındı.

"DOĞRU ŞEYLERİ YAPMAK ONU ÖPMEK İSTEMEMDEN DAHA ÖNEMLİ"

Eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu paylaşan Klum altına şu notu düştü: "Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak koronavirüsü testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli."

"MÜMKÜNSE EVDE KALIN"

"Bunlar tuhaf zamanlar… Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplumumuzu korumamıza bağlı. Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız…"

Dünyanın her yerinde insanların birbirlerine güzel şeyler yaptıklarını görüyorum ve bu bana umut veriyor. Hepinize sevgilerimi, pozitif duygularımı ve şifa hislerimi gönderiyorum. Birlikte bunu atlatabiliriz ama tedbir almamız gerekiyor, böylece parlak ve sağlıklı geleceğimiz olabilir."

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Etiketler : Heidi Klum, Magazin

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