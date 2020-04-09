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Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor

Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyorKORONAVİRÜS testinde şüpheli kişilerin burun ve boğazından numune alınması ve taşınmasında kullanılan test çubuklarından, ameilyat ipliğine birçok malzeme, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom...

09.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:23
Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor

Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor

KORONAVİRÜS testinde şüpheli kişilerin burun ve boğazından numune alınması ve taşınmasında kullanılan test çubuklarından, ameilyat ipliğine birçok malzeme, Ankara 'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tesisinde sterilize edilerek kullanıma sunuluyor.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gama Işınlanma Tesisinde tek kullanımlık tıbbi malzemeler özel bir cihazla radyasyondan geçirilerek, el değmeden sterilize ediliyor. Tek kullanımlık tıbbi malzeme olarak kullanılan ameliyat örtüsü, ameliyat ipliği, sargı bezi, ortopedik malzeme, eküvyon çubuğu gibi malzemeler radyoaktif ışınlarla sterilize edilerek, sağlık çalışanlarının hizmetine sunuluyor. Radyoaktif ışınlarla malzemeler hiç kutularından çıkarılmadan, platform üzerinde ışın havuzuna gönderiliyor. Belli bir süre ışına maruz kalan kutular, daha sonra sterilize edilmiş bir şekilde platformdan çıkıyor.

Tesiste sterilize edilen ürünlerden en önemlisi, koronavirüs testinde şüpheli kişinin burun ve boğazından numune alınması ve laboratuvara taşınmasında kullanılan eküvyon çubukları. Bu çubuklar, test sonucunu etkileyeceğinden büyük bir özenle el değmeden sterilize ediliyor.

Tesiste sterilize edilen ürünlere, ışınla sterilize edildiğine dair sertifika da veriliyor.

'TIBBİ MALZEMELER STERİLİZE EDİLİYOR'

Gama Işınlanma Tesisi Sorumlusu Fizik Mühendisi Zati Ünal, tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonunda kamuya ait tek tesis oldukalrıın söyledi. Ünal, "Üretici firmalar kendi kutuları içerisinde ürettikleri malzemeleri getirirler, biz bu kutuları ışınlanma kutularına yükler ve ışınlanma odasına alırız. Otomatik bir platformla belirli sürede ürün kutuları, bu oda içinde kalır. Amaçlanan şekilde ışınlandıktan sonra dışarıya alınarak, firmalara geri teslim edilir. Burada tek kullanımlık tıbbi malzeme dediğimiz ameliyat örtüsü, ameliyat ipliği, sargı bezi, ortopedik malzeme, eküvyon çubuğu malzemelerin genelde sterilize işlemini yapıyoruz" dedi.

Ünal, bu günlerde genelde Covid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık eküvyon çubuklarını daha çok sterilize ettiklerini belirterek, "Bu çubuklar virüs bulaşmış kişilerden burun ve boğazından numune alınarak test amaçlı laboratuvara götürülmek için kullanılan bir taşıma malzemesidir. Amacımız burada bu malzemeleri sterilize ederek test sonuçlarını etkilemesinin önüne geçiyoruz. İşlemden geçen ürünlere ürün tanımı ve ne kadar doz verildiğini belirten bir ışınlanma sertifikası veririz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel
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