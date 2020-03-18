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Koronavirüs toplantısı öncesinde Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor.

18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:35
Koronavirüs toplantısı öncesinde Erdoğan'dan açıklama
Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Ekonomi

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