Koronavirüs toplu taşıma kullanımını ve yaya trafiğini ne kadar etkiledi, Türkiye'de durum ne?
İstanbul'da 9 Mart ile 13 Mart arasındaki 4 günde toplu taşımı kullanımı yüzde 17 azaldı.
16.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:04
Yeni tip koronavirüs Covid-19 tüm dünyaya giderek yayılırken hükümetler farklı tebdirler alarak salgınla mücadele ediyor. Okulların tatil edilmesi ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması önlemlerin başında geliyor. Peki, koronavirüs toplu taşıma kullanımını ve yaya trafiğini ne kadar etkiledi? Türkiye 'de durum ne?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un açıkladığı verilere göre İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanımı son günlerde belirgin şekilde düştü. 9 Mart ile 13 Mart arasındaki 4 günde toplu taşımı kullanımı yüzde 17 azaldı. 9 Mart'ta 7,44 milyon olan kullanım 13 Mart'ta 6,19 milyona kadar düştü. Toplu taşıma aracı kullanımı bu dört günlük sürede 1 milyon 250 bin azaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un açıkladığı verilere göre İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanımı son günlerde belirgin şekilde düştü. 9 Mart ile 13 Mart arasındaki 4 günde toplu taşımı kullanımı yüzde 17 azaldı. 9 Mart'ta 7,44 milyon olan kullanım 13 Mart'ta 6,19 milyona kadar düştü. Toplu taşıma aracı kullanımı bu dört günlük sürede 1 milyon 250 bin azaldı.
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Kaynak: Euronews.com
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