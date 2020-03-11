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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın 6 günlük tedavinin ardından iyileşerek tedavi edildi.

11.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:13

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen adındaki kadın, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu. Daha önce 101 yaşında bir kişi iyileşmişti.

103 YAŞINDAKİ KADIN İYİLEŞTİ

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.

BAŞKA BİR HASTALIĞI OLMADIĞINDAN İYİLEŞTİ

Zhang, şimdiye iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 101 yaşında bir hasta iyileşmişti. Zhang tedavi eden doktor Zeng Yulan, 103 yaşındaki kadının başka bir hastalığı olmadığından dolayı hızlı bir şekilde iyileştiğini söyledi.

1 Mart'ta hastaneye kaldırılan Zhang, durumu kritikti ve zar zor iletişim kurabiliyordu.

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Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

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