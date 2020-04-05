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Koronavirüs Türkiye'de 34,4 Milyon Kişiyi Evlerine Hapsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili olarak yaptığı en son açıklamada 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerle birlikte 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti.

05.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:51
Koronavirüs Türkiye'de 34,4 Milyon Kişiyi Evlerine Hapsetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüsüyle mücadeleyle ilgili olarak yaptığı en son açıklamada 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerle birlikte 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Son karar ile birlikte Türkiye 'de sokağa çıkma yasağına dahil olan kişi sayısı 34,4 milyona ulaştı. Sokağa çıkma yasağı kararıyla birlikte Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyük şehre zorunlu haller dışında araç giriş çıkışları yasaklandı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 sonuçlarına göre, araç giriş çıkışının yasaklandığı büyük şehirlerde ikamet eden toplam kişi sayısı 65 milyonun üzerinde.

Büyükşehir Olmamasına Rağmen Zonguldak da Yasaklı İller Arasında

Araç giriş çıkışı yasaklanan büyük şehirler arasında en çok nüfusa sahip olan ilimiz İstanbul, ardından Ankara ve İzmir geliyor. Akciğer rahatsızlıkların çok fazla görülmesi nedeniyle, büyükşehir olmamasına rağmen Zonguldak ilimiz de araç giriş çıkışına kapatılan iller arasında yer alıyor. 2019 nüfus kayıtlarına göre Zonguldak'da toplam 596 bin 53 kişi yaşıyor. Sokağa çıkma yasağı kapmasına giren 2000 ve sonrası doğumlu kişilerin sayısı ise 26,9 milyon. Türkiye nüfusunun 83 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde, araç giriş çıkışlarının yasaklandığı illerde yaşayan kişi sayısı ve sokağa çıkma yasağı kapsamına giren kişilerin sayısı oldukça yüksek gibi görünüyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Araç, Teknoloji
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