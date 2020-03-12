Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı
Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı
12.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:31
Dünyada koronavirüsün son görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye 'de bir kişinin enfekte olduğunun duyurulmasının ardından alınan önlemler de giderek artırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte mart ayı sonuna kadar tüm etkinliklerin iptal edileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki sosyal etkinliklerin iptal edilmesi kararı aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu da tüm maçların durdurulacağını duyurdu.
Türkiye'de Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şöyle Açıklaması
Türkiye'de Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şöyle Açıklaması
Kaynak: Euronews.com
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