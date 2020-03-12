Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı - Haberler

Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı

Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı

12.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:31
Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı
Dünyada koronavirüsün son görüldüğü ülkelerden biri olan Türkiye 'de bir kişinin enfekte olduğunun duyurulmasının ardından alınan önlemler de giderek artırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte mart ayı sonuna kadar tüm etkinliklerin iptal edileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki sosyal etkinliklerin iptal edilmesi kararı aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu da tüm maçların durdurulacağını duyurdu.

Türkiye'de Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şöyle Açıklaması
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı